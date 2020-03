Erst am Donnerstag ließ Katy Perry in ihrem neuen Musikvideo zum Song „Never Worn White“ die Baby-Bombe platzen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Orlando Bloom erwartet die Sängerin ihr erstes Kind. Und eigentlich plauderte die 35-Jährige vor Kurzem auch aus, dass sie alles in einem Aufwasch erledigen wolle - also Baby UND Traumhochzeit. Aber zumindest Letzteres muss angeblich erst mal warten.