Immer mehr Männer lassen Intimbereich wachsen

Waxing ist schon lange nichts mehr nur für die Frauen. Immer mehr Männer wagen sich ins Kosmetikstudio, um unerwünschte Körperbehaarung über einen längeren Zeitraum als bei einer gewöhnlichen Rasur zu entfernen. „Wir verzeichnen einen regen Zuwachs, derzeit sind 15 Prozent unserer Kunden Männer, es werden aber stetig mehr“, berichtet Rudi Havlicek, Geschäftsführer von Wax in the City im 7. Bezirk. City4U hat er zudem verraten, welche Stellen bei den Herren der Schöpfung am häufigsten gewachst werden.