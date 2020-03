Eltern über Sperre rechtzeitig informiert

Die Lehrerin war bereits am Dienstag zum letzten Mal in der Schule, bevor sie in Krankenstand ging. Da sie alle Klassen unterrichtete, blieb vorsorglich die gesamte Volksschule am Freitag gesperrt, erklärte Huber. Die Eltern wurden rechtzeitig informiert, ihr Nachwuchs blieb am Freitag bereits zu Hause.