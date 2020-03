Nichts für Privatnutzer, aber für Bastler und Forscher

Android am iPhone hat also eine Menge Einschränkungen und bleibt für Privatnutzer damit bis auf Weiteres eine bloße Machbarkeitsdemo. In IT-Kreisen sieht man die Installation des Google-Systems am iPhone trotzdem als Meilenstein, der beweist, dass nicht nur iOS am iPhone läuft. Das ist etwa interessant für IT-Sicherheitsforscher oder all jene, die gerne damit experimentieren, alten iPhones mit neuer Software neue Features beizubringen.