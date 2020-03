Sexy und charismatisch: Ladys-Power in der Stadt

Die „schmucke“ Lady Iva aus Wien kreiiert nicht nur knuffige Hunde-Momente, sondern auch Schmuck. Ihre Marke „Iva‘s Jewelry Box“ bietet Armbänder, Ketten, Ringe, Ohrringe und immer wieder neue Kreationen. Vor allem Hunde- und Katzenfans kommen bei speziellen Kollektionen auf ihre Kosten. Verschiedene Gravuren und geknüpfte Bänder in diversen Farben und Formen mit Steinen, Pfoten und vielem mehr gibt es bei ihr zu entdecken. Entweder in ihrem Atelier im 2. Bezirk oder auf Messen wie dem Edelstoff ist die Wienerin anzutreffen. Die Powerfrau fertigt all ihre Artikel selbst per Hand an und hat dabei flauschige Unterstützung von ihrer Hundelady.