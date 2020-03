Basketball-Superstar Stephen Curry hat am Donnerstag in der NBA sein Comeback nach mehr als vier Monaten Verletzungspause gegeben. Der 31-Jährige von den Golden State Warriors kam im ersten Spiel nach dem Bruch seiner linken Hand Ende Oktober auf 23 Punkte, sieben Rebounds und sieben Assists. Sein Team unterlag in einer Neuauflage des Vorjahresfinales zu Hause Meister Toronto Raptors mit 113:121.