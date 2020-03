Ein 40-jähriger Arbeiter ist Donnerstagvormittag in Breitenwang (Bezirk Reutte) von einem 180 Kilogramm schweren Betonschachtring an der Hand getroffen und dabei schwer verletzt worden. Auf einer Baustelle hob ein 52-Jähriger mit seinem Bagger Betonschachtringe an und beförderte diese in einen Graben, wo der 40-Jährige stand, um sie übereinanderzustapeln.