Publisher Square Enix hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem am 24. April für PC (via Steam), PS4 und Switch erscheinenden Action-Rollenspiel „Trials of Mana“ veröffentlicht. Der Titel wurde ursprünglich 1995 in Japan als „Seiken Densetsu 3“ für das Super Famicom (SNES) veröffentlicht und ist eine vollständige HD-Neuauflage des dritten Teils der „Mana“-Reihe.