In der Stadt Salzburg sorgt eine geplante Änderung der Gemeinderatsgeschäftsordnung (GGO) für einen Aufschrei bei den kleinen Fraktionen im Gemeinderat. Mit der Novelle soll die Festlegung der sogenannten städtebaulichen Rahmenbedingungen dem Stadtsenat überlassen werden. In dem zwölfköpfigen Gremium haben aber weder die Neos, die KPÖ Plus noch die Liste SALZ ein Mitbestimmungsrecht.