Autoriese nimmt vorerst nicht an Messen teil

Plus: Der Automobilriese nimmt vorerst nicht mehr an Veranstaltungen teil, die mehr als 50 Personen besuchen (siehe Artikel unten). Anders als bei den Einzelhändlern in China sind die Verkaufszahlen in Salzburg stabil, so Sprecher Richard Mieling: „Wir beobachten keine Veränderung.“