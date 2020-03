Jetzt ist es offiziell: Am 26. Juni erscheint Sonys „Ghost of Tsushima“ exklusiv für die PS4. Die Samurai-Schnetzelei aus der Feder von Sucker Punch Productions („InFamous“) entführt Spieler ins Japan des Jahres 1274, wo sie neben einer „epischen Geschichte rund um Ehre, Verrat, Rache und die Tradition der Samurai“ auch eine „eindrucksvolle Grafik, stimmungsvolle Lichteffekte und eine fesselnde Atmosphäre“ erwarten sollen. Ein neuer Story-Trailer gibt Einblicke in die Geschichte rund um den Samurai Jin Sakai.