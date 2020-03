Während weltweit immer mehr Reisebeschränkungen in Kraft treten - zuletzt untersagte Israel allen Reisenden aus Österreich den Grenzübertritt -, wird heute in Wien für „offene Grenzen und Solidarität mit allen Flüchtenden an der türkisch-griechischen Grenze und überall“ demonstriert. „Wir rufen auf zu lautem und entschlossenem Protest gegen die brutale und mörderische Schließung der Grenzen zwischen der EU und der Türkei gegen flüchtende Menschen“, so die Veranstalter, die mit mehr als tausend Teilnehmern am Freitagabend in Wien rechnen.