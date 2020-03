Er hoffe aber, dass seine Kinder - neben Tochter Mary hat das Paar noch die Zwillinge Lucy und Nicholas - in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, anstatt sich wie er für eine Karriere in der Musikbranche zu entscheiden, so Iglesias weiter. „Ich kann ehrlich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das auf jeden Fall der Sport.“