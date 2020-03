Vor einem Monat meldete sich der 30-Jährige wegen einer nicht näher spezifizierten Muskelverletzung ab, von einer Ausfallzeit von vier Wochen war die Rede. Aber an ein Mannschaftstraining ist derzeit für Reus nicht zu denken. „Marco hat gestern und heute in der Halle trainiert. Wann er zurückkommt, kann ich nicht sagen“, teilte Lucien Favre am Donnerstag mit (siehe Video oben ab 0:55).