Der Passagier war in Genua eingestiegen und war am 27. Februar im tunesischen La Goulette von Bord gegangen. Das Schiff war dann am selben Tag in Richtung Genua mit 283 Passagieren zurückgekehrt, die am 28. Februar in der ligurischen Hafenstadt ausstiegen, berichtete der Betreiber der Fähre GNV. Sechs Crewmitglieder, die inzwischen an Land und an Bord anderer Schiffe gegangen waren, wurden lokalisiert und unter Quarantäne gestellt. Der Passagier liegt in einem Krankenhaus im tunesischen Sousse.