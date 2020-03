Im sexy Etuikleid von Victoria Beckham in leuchtendem Babyblau erschien Meghan Hand in Hand mit ihrem Ehemann bei den Endeavour Fund Awards in London. Erst wenige Stunden zuvor soll die Herzogin wieder in Großbritannien gelandet sein. Von Jetlag oder dem Trubel rund um ihren Ausstieg aus dem Königshaus ließ sich die ehemalige Schauspielerin jedoch nichts anmerken.