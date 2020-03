Gladbachs Trainer Marco Rose geht selbstbewusst in das Borussen-Duell und erwartet gegen Dortmund am Samstag eine „heiße Partie“. Für seinen Ex-Spieler Erling Haaland hat der Coach nur lobende Worte übrig, sieht aber noch eine andere Stärke der Dortmunder. „Bei sicher der Hälfte seiner Tore musste er nur noch den Fuß hinhalten. Das heißt, wir sollten davor schon gut verteidigen“, so Rose. Sein Statement sehen Sie hier im Video (oben).