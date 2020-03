Buchungen über die Online-Plattformen Airbnb, Booking, Expedia und Tripadvisor sollen erstmals europaweit statistisch erfasst werden. Dies soll auch mehr Überblick über die in manchen Städten beklagten Auswüchse der privaten Zimmervermittlungen geben, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Nutzer würden aber nicht registriert und der Datenschutz gewahrt.