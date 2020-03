„Mit wem deine Frau schlafen will“, heißt die Studie übersetzt, auf die englische Medien derzeit abfahren. David Beckham ist in der Zielgruppe offenbar, obwohl in zwischen fast 45 Jahre jung, immer noch begehrt. Mit 21 Prozent der Stimmen führt das Ranking deutlich vor Tottenham-Goalie Paulo Gazzaniga (15 Prozent) und Chelsea-Star Ruben Loftus-Cheek (13,75 Prozent) an. Super-Schönling Ronaldo weist auf Becks schon einen Respektabstand von 15 Prozentpunkten auf.