Von Pörtschach 1999 bis Premstätten 2020 - mit dem Aufschlag neben Oli Marach im Doppel am Samstag begeht Jürgen Melzer das schon vierte Davis-Cup-Jahrzehnt. „Wahnsinn“, staunt der Deutsch-Wagramer selbst nicht schlecht. Gefehlt hat er seit Pörtschach 1999 (3:2 gegen Schweden) nur bei zwei Duellen - „gegen die Slowakei 2000 und gegen Israel 2002 bin ich nicht aufgestellt worden. Aber diese lange Zeit zeigt, wie wichtig mir dieser Bewerb ist. Ich hab meinen Turnierplan immer danach ausgerichtet. Das Schönste ist, dass wir in all diesen Jahren immer ein funktionierendes Team gehabt haben, man privat viele Freunde gefunden hat.“