Was für eine Skisprung-Saison für Marita Kramer: Nach ihrem ersten Weltcupsieg in Sapporo sowie zwei Teamsiegen mit Österreichs Überfliegerinnen holte die 18-Jährige vom SK Saalfelden am Donnerstag Gold bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal (D) auf der Normalschanze. Am Ende lag die Pinzgauerin mit Weiten von 99 und 101 Metern starke 25,4 Punkte vor Thea Minyan Bjoerseth aus Norwegen und 27 vor Lara Malsiner aus Italien. Starke Vierte: Klubkollegin Lisa Eder, der nur 4,2 Zähler auf Bronze fehlten.