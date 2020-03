Vor dem am Samstag stattfindenden Parteitag der FPÖ Burgenland wartet der interimistische Landesparteiobmann Alexander Petschnig mit einer Überraschung auf: Nachdem er an ihn herangetreten sei, sei FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer bereit, am Samstag in Neudörfl als Kandidat für den Landesparteiobmann zur Verfügung zu stehen, teilte Petschnig am Donnerstag mit. Er habe Hofer gebeten, die FPÖ-Burgenland als Obmann anzuführen.