Exportverbot auch für Zuchttiere

Rabitsch fordert ein Verbot von Schlachttierexporten in außereuropäische Drittstaaten, aber auch von Mast- und Zuchtrindern. „Tierschutzbestimmungen lassen sich schlicht nicht bis zum Ziel durchgängig kontrollieren. Und wenn es tatsächlich darum geht, Populationen in Drittstaaten aufzubauen, funktioniert das mit Besamung direkt dort vor Ort. Was Transporte überflüssig macht.“ Was auch Eva Rosenberg von Vier Pfoten bestätigt: „Zuchttiertransporte gibt es seit 30 Jahren - da müssten längst Herden aufgebaut sein. Sofern das System funktionieren würde.“