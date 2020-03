Die Serie an Tötungsdelikten in der Steiermark nimmt kein Ende! Seit 4. Februar starben drei Frauen durch Männerhand: Zwei Mütter wurden erstochen, eine 34-Jährige erschossen. Nun drehte eine Steirerin (32) in Judenburg völlig durch: Im Alko-Streit attackierte sie ihren langjährigen Freund (37) mit einem Buttermesser. Der Mann war aber nicht sofort tot, sondern ist in seinem Bett langsam verblutet.