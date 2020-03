Von 13. bis 15. Februar waren Brigitte A. (23) und ihre Mutter Anna (45) - Namen geändert - in Mailand: „Wir sahen uns die Stadt an, besuchten Lokale und Konzerte.“ Just zu der Zeit, in der Corona-Erkrankungen in Italien publik wurden: „Und natürlich waren wir beunruhigt, als wir beide in der Woche nach unserer Rückkehr Gliederschmerzen, Fieber und Husten bekamen.“