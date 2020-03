In der Formel 1 kracht es schon bevor die Saison überhaupt begonnen hat! Grund: Ein Absurd-Urteil der FIA. Nun haben die Regelhüter der Formel 1 das umstrittene Stillschweigen mit Ferrari zu den Schummelvorwürfen gegen den Rennstall gerechtfertigt. Mit der Erklärung dürften sich Mercedes und die sechs Verbündeten aber wohl kaum zufriedengeben. Denn der Weltverband (FIA) selbst konnte mögliche Tricksereien der Scuderia am Motor in der vergangenen Saison nicht endgültig ausschließen.