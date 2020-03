Das war kein Eisbullen-Statement zum Play-off-Start. Das setzte nur Villach mit dem Eisarena-2:1, liegt nun in der Best-of-seven-Serie in Front. „Wir müssen mehr schießen, den Puck öfters vors Tor bringen“, befand Defender Viveiros. Power, Verkehr fehlten auch lange. Im Schlussdrittel stimmte die Quantität, aber nicht die Qualität der Schüsse. VSV-Abwehrbeton hin oder her.