Andrea Schmid, stellvertretende Direktorin der Caritas Salzburg: „Als Caritas helfen wir Menschen in Not. Mir ist es sehr wichtig, dass wir gerade bei Frauen sehr genau hinschauen und unsere Hilfsangebote noch erweitern.“ In der Plainstraße entsteht das erste Angebot an leistbaren Wohnungen für Frauen in Not.