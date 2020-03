„Sind dem Land so dankbar“

Jetzt lebt die Familie in Linz, Akber arbeitet als Schweißer, will sich weiterbilden. Seine Frau hat in Österreich die kleine Asal (2) geboren, lernt Deutsch. „Jetzt haben wir ein Leben. Früher haben wir nicht gewusst, ob wir zurückkommen, wenn wir aus dem Haus gegangen sind. Wir sind diesem Land so dankbar“, sind sich die beiden einig. Der Familie, die in Afghanistan geblieben ist, geht’s schlecht: „Wir telefonieren immer wieder, es ist ganz schlimm dort.“