Das haben Forscher der Peking University und des Institute Pasteur of Shanghai herausgefunden, die 107 Proben des Virus gentechnisch analysiert haben. In den Proben fanden sie in rund 70 Prozent der Fälle den L-Typ von SARS-Cov-2, während der S-Typ, bei dem es sich ihren Angaben zufolge um die Urversion des Erregers handeln dürfte, nur in 30 Prozent vorhanden war.