Beamten Block aus Hand geschlagen

Doch was war geschehen? Mit 1,28 Promille im Blut benahm sich der mehrfach vorbestrafte Zillertaler bei einem Polizeieinsatz in der Silvesternacht komplett daneben. Er schimpfte auf die Beamten ein und schlug einem Gesetzeshüter den Block und den Kugelschreiber aus der Hand. „Ich wollte ihn nicht verletzen“, meinte der Angeklagte zu Richterin Sabine Krainer. Doch der Polizist erlitt eine Kapselgelenkssprengung am kleinen Finger der linken Hand. Noch immer befindet er sich in Behandlung.