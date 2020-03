Vor knapp 30 Jahren, 1991, stand Los Angeles beinahe in Flammen. Nach dem Mord an der 15-jährigen Latasha Harlins und der rassistischen Polizeigewalt gegenüber Rodney King brachen in der US-Westküstenmetropole gewaltige Unruhen aus, die nur mit viel Zeit und Mühe wieder geglättet werden konnten. Wenig später veröffentlichte die damals brandneue Crossover-Band Body Count ihr Debütalbum und sorgte mit dem Song „Cop Killer“ für ausufernde Aufregung. Der Song war aus der Ich-Perspektive geschrieben, in dem es um die Vorbereitungen um den Mord an einen Polizisten aus Rache für Misshandlung und Diskriminierung ging. Dabei ging nicht nur der Deal mit dem Majorlabel Warner in die Brüche, sondern das ursprünglich auch „Cop Killer“ genannte Album wurde nach einigen Monaten wieder eingezogen und als „Body Count“ neu veröffentlicht. Die Aufregung zog sogar derart hohe Kreise, dass der damalige US-Präsident George Bush davon betroffen war und Ice-T auf die FBI-Watchlist kam. Völlig unter ging bei all der Aufregung, dass er mit seiner Band quasi die Blaupause für die Verschmelzung von Heavy Metal und Hip-Hop begründete.