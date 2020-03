In der grundsätzlich tiefschwarzen Oststeiermark gibt es einige „rote“ Inseln - doch bei der Gemeinderatswahl am 22. März will die Volkspartei im Bezirk Weiz der SPÖ die Bürgermeister-Sessel wegschnappen. Insbesondere in der Bezirkshauptstadt Weiz ist die Spannung groß.