17.000 Kindergartenkinder werden jedes Jahr von LogopädInnen in oö. Kindergärten untersucht, 40 Prozent davon zeigen sprachliche Auffälligkeiten, 30 Prozent wird eine logopädische Therapie empfohlen. Doch viele LogopädInnen fühlen sich überarbeitet, heißt es vom Landesverband. Die Wartelisten gehen über. So auch bei Kristin Wagner, sie ist auf Neurologie spezialisiert, behandelt neben Kindern auch ältere Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall erlitten haben und Unterstützung beim Wiedererwerb der Sprache oder der Schluckfunktion benötigen. „Aber vor allem bei Kindern ist die Nachfrage riesig. Wenn mich Mütter anrufen, nehme ich oft gar niemanden mehr auf meine Warteliste, weil ich nicht weiß, wann es überhaupt wieder einen Termin gibt“, so die Logopädin.