„El Capitan“ soll einen Verbrauch von 40 Megawatt haben - dreimal so viel wie beim heute schnellsten Supercomputer „Summit“ am Oak Ridge National Laboratory des US-Energieministeriums. Das Energieministerium - konkret seine Abteilung für Nuklearsicherheit - wird in einigen Jahren auch „El Capitan“ nutzen - unter anderem für Atombombensimulationen, aber auch für die Simulation von Atomantrieben für U-Boote.