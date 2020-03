Fluggäste werden informiert oder umgebucht

„Fluggäste mit Buchungen, die von der Flugplanänderung betroffen sind, werden automatisch zum frühestmöglichen Zeitpunkt, jedoch mindestens 14 Tage vor dem ursprünglichen Flugdatum, informiert und auf eine Alternativstrecke umgebucht“, hieß es in der Wizzair-Mitteilung. Demnach erhalten Kunden, die direkt auf wizzair.com oder der mobilen App der Fluggesellschaft gebucht haben, eine E-Mail-Benachrichtigung, in der ihnen die kostenlose Umbuchung oder die volle Rückerstattung oder eine 120-prozentige Rückerstattung des ursprünglichen Flugpreises in Form einer Gutschrift angeboten wird.