In den ersten zwei Wochen haben die zehn Kandidaten jedenfalls noch Schonfrist. Zum Auftakt zeigen die Damen einen Solo- und die Herren einen Gruppentanz. Nächste Woche wird gewechselt. Jurywertung und Publikumsvoting für die jeweils ersten Solo-Darbietungen werden dann in der 3. Ausgabe (20. März) übernommen und fließen in die Entscheidung ein, welches Paar als Erstes das Parkett räumen muss.