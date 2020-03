Passanten alarmierten am Donnerstag gegen 3.20 Uhr die Polizei, da eine 19-jährige Grazerin in einer Wohnung durchgedreht sei und anschließend auf der Straße randaliert und mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Laut eigenen Angaben trat sie aus Wut auf die Autos ein, die in der Ungergasse geparkt waren. Insgesamt wiesen zwölf Fahrzeuge Beschädigungen auf, die von der Frau verursacht worden sein könnten, laut Polizei könnten es aber sogar noch mehr sein. Weitere Geschädigte, die ihre Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt in der Ungerstraße abgestellt hatten, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Karlauerstraße zu melden: 059133 6585-100