Tagsüber sind derzeit parallel immer drei Fahrzeuge des Ärztefunkdiensts unterwegs, in der Nacht zumindest eines, hieß es am Donnerstag seitens der Ärztekammer. Bei Bedarf werde jeweils aufgestockt. Zusätzlich zu den Testungen übernimmt der Ärztefunkdienst in Wien ab sofort auch die weitere medizinische Betreuung von Corona-Verdachtsfällen zu Hause.