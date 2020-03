Der Dreizylinder treibt die Vorderräder an, gemeinsam mit einem 400 PS und 500 Nm starken Elektromotor an der Kurbelwelle. Die Kraft wird über zwei hydraulische Kupplungen verteilt, die Torque Vectoring ermöglichen (zum Vergleich: Im BMW i8 treibt ein 131 PS starker Elektromotor mit Zweigangautomatik die Vorderräder an, ein 231-PS-Dreizylinder-Benziner im Heck wirkt über ein Sechsgang-Automatikgetriebe auf die Hinterräder). Hinter den Rücksitzen sind zwei weitere Elektromotoren platziert. Sie kommen auf jeweils 500 PS und 1000 Nm und ermöglichen Torque Vectoring auch an den Hinterrädern.