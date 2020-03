Leiterin einer Männer-Abteilung

Später leitete Sandra S. auch eine Abteilung in der Männer-Strafvollzugsanstalt. Ein Herr ist ihr ganz besonders in Erinnerung geblieben: Er hatte im Rausch seine Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen ermordet. Im Gefängnis bemitleidete er sich, weil seine Kinder nichts von ihm wissen wollten. Die Justizwachebeamtin drehte den Spieß um: „Ich erinnerte ihn daran, wie es wohl seinen Kindern geht, die sich nun in dem kleinen, beschaulichen Ort beschimpfen lassen müssen. Dass es ihnen eigentlich gerade viel schlechter ergeht als ihm, der in Haft sitzt.“ Kurze Zeit später bedankte sich der Gefangene für ihre Worte. Weibliche Intuition? „Möglicherweise“, lächelt sie.