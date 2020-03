Ein Umstand, der auch Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner auf den Plan rief: „Niemand versteht, weshalb die Vögel das Projekt gefährden, das für Hunderttausende Menschen lebenswichtig ist.“ Und auch Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner, die dazu auch eine parlamentarische Anfrage an die Verkehrsministerin einbrachte, stellt klar: „Die Fakten sprechen für einen raschen Bau.“ „Alternative Fakten“ zum Thema hat man indes bei den Grünen, die um den Schutz der seltenen Vogelart bemüht sind. Während SP und FP den Straßenbau unterstützen, übten die Neos Kritik an der Planung. Schon in den kommenden Wochen soll Klarheit herrschen, in welche Richtung das „Pendler-Pendel“ dann ausschlägt.