Mit einem Bühnenliebling enden die Festspiele am 28. März: Heio von Stetten, ganz treuer Ronacher-Stammgast, liest einen Roman von Luise Rinser. Nach diesem Programmreigen sperrt das Luxushotel übrigens für zwei Monate zu: „Wir bauen abermals großzügig um“, verrät Chefin Simone. Nach der Investition in ein High-Tech-Fitness-Center sind nun Suiten und Zimmer dran. Ende Mai wird wieder aufgesperrt, rundum verschönert, und bereit für ein besonderes Hoteljubiläum: 110 Jahre ist es her, dass die Familie Ronacher in Bad Kleinkirchheim das erste Badehaus eröffnet hat. Zeit zum Ausruhen haben Simone und Gatte Markus aber auch dabei nicht. Im Oktober gehts es mit den berühmten Kulturgastspielen weiter.