Ihre Kinder Luna (3) und Miles (1) hätten ihr zudem aufgezeigt, dass Aussehen nicht alles sei, so Teigen weiter. So habe sie sich früher dreimal am Tag gewogen. „Ich wusste, was die Waage nach jeder Mahlzeit sagen würde. Das habe ich acht Jahre lang gemacht und hatte stets das gleiche Gewicht. Das änderte sich mit Luna und noch mehr mit Miles“, enthüllte sie. „Ich brauchte ein Jahr, um mich in meiner neuen Normalgröße wohlzufühlen.“