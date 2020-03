Das darf man am Wochenende in Wien nicht verpassen

Das Wochenende steht vor der Tür und es wird bestimmt nicht langweilig: Die Haustiermesse macht Halt in der Marx Halle, die Fesch‘kleidertauschbörse verbringt das Wochenende in der Ottakringer Kunsttankstelle, nebenan ist das Vinyl- und Musicfestival in der Brauerei zu finden. Am Sonntag hat man übrigens die letzte Chance beim Wiener Eislaufverein seine Runden zu drehen. Was sonst noch los ist, hat City4U wie immer aufgelistet.