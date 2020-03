Natürlich ist zu den Abenden jeder eingeladen, jeder darf mitsingen, egal ob stimmlich sattelfest oder textunsicher. „Viele Sängerinnen und Sänger erlernen die Texte und Melodien erst so richtig beim Nachsitzen im Gasthaus, was heutzutage leider nicht mehr so häufig ist, wie früher einmal. Gepflegt wird diese Tradition höchstens noch in manchen Landgemeinden“, weiß Roland Loibnegger, Chorleiter des Männerdoppelsextetts, der stets notfalls auch Notenblätter parat hat. Nach der erfolgreichen Premiere in Hohenthurn wird am 12. März im Gasthaus Winter, Hoch St. Paul, in Liebenfels aufgesungen. Und zwar von 19 bis 22 Uhr.