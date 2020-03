Werde ein Teil der Trainingsgruppe!

Zusätzlich bietet die „Krone“ vier Plätze für eine exklusive Trainingsgruppe. Das Quartett erhält kostenlose Startplätze bei allen drei Bewerben und nimmt von 26. bis 29. März an einem professionellen Vorbereitungscamp in Velden am Wörthersee teil: Beim TRISTYLE Trainingscamp!