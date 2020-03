34 türkische Soldaten bei Luftangriff getötet

Russland ist in dem Bürgerkrieg die Schutzmacht der syrischen Regierung. Die Türkei unterstützt in der Region Rebellen, darunter islamistische Gruppen. Bei einem Luftangriff in der Region um die Stadt Idlib waren in der vergangenen Woche mindestens 34 türkische Soldaten getötet worden. Ankara machte die syrische Regierung dafür verantwortlich und begann eine Militäroffensive in der Region. Bei neuerlichen Luftangriffen in der Provinz wurden mindestens 14 Menschen getötet und etwa 20 verletzt.