Nachdem die beiden an Corona erkrankten italienischen StaatsbürgerInnen am Donnerstag völlig gesund die Innsbrucker Klinik wieder verlassen konnten - die „Krone“ berichtete, wurde um die Mittagszeit ein weiterer positiv am Coronavirus getesteter Fall in Tirol bekannt - und zwar im Bezirk Landeck. Es handelt sich dabei um einen 22-jährigen Studenten aus Norwegen, der Ende Februar in Bologna und Mailand war und sich aktuell im Tiroler Oberland aufhält.