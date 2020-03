Experten würden derzeit dazu raten, die Schulen, in denen es keinen unmittelbaren Anlassfall gibt, offen zu lassen, so der Gesundheitsminister. Natürlich könne sich die Situation in der nächsten Zeit ändern, dann werde man neu bewerten und gegebenenfalls anders entscheiden: „Der Zeitpunkt muss nicht kommen, aber er kann kommen.“ Bei einem tatsächlichen Coronavirus-Fall liefen ohnehin die Maßnahmen an, über die alle Schulen und Hochschulen sowie Kindergärten bereits in der vergangenen Woche informiert wurden.